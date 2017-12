später lesen Weihnachtsgeschichte 2.0 Wenn Maria vom Erzengel eine SMS bekommt FOTO: excentricGrey FOTO: excentricGrey 2017-12-22T11:44+0100 2017-12-22T12:47+0100

Seit mehreren Jahren bekommt der erfolgreiche Youtube-Clip "The Digital Story Of Nativity” einige Millionen Zuschauer mehr. Denn das witzige Video aus Portugal zeigt die Weihnachtsgeschichte in nicht ganz so biblischem Rahmen.

