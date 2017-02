Wenn wir nun direkt zwei Songs von ihm im Kopf haben, so zeigen sie, in welchen Dimensionen er dachte. Zum einen "After All", eine wunderbare Pop-Liebeserklärung für jene Momente, da Liebende zu zweifeln beginnen - Mr. Jarreau aus Wisconsin interpretierte das groß, mächtig, hymnisch. Ein Botschafter der Herzen. Und zum anderen "Why Do The Nations So Furiously Rage Together", seine Bearbeitung einer Arie aus Händels Oratorium "Messias", bei der die Stimme zum Big-Band-Instrument wurde.

Angefangen hatte diese Karriere - die von sieben Grammys gekrönt wurde - denkwürdig: mit einem Doppelleben. Tagsüber arbeitete er als Sozialarbeiter in einem Zentrum für behinderte Menschen, abends sang er in einem Club, und kein Geringerer als George Duke begleitete ihn. Das war in den 60er Jahren. Bald entdeckten ihn die Produzenten, sie merkten, was dieser Jarreau mit seiner Stimme als jazziger Gymnastik anstellen konnte.

FOTO: Marina Chavez

Eine Weltkarriere begann, die mit vielen anderen Künstlern in Berührung kam, die ebenfalls sogleich von ihm berührt waren. Jarreau war einer, den man mögen musste. Und er besaß ein wunderbares Gedächtnis für Gesichter. Hatte er sich einmal eines gemerkt, erkannte er es noch Jahre später wieder. Und dann sagte er einfach: "I know you!"

