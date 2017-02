später lesen Auf dem digitalen Prüfstand Teilen

Twittern





2017-02-14T19:42+0100 2017-02-15T10:45+0100

Was stört Christoph Keese an seinem neuen, digital gesteuerten Rasenmäher? Dass das Gerät erst nach stundenlanger Installation eigenständig seinen Garten mähen kann. Der Grund: Zu wenig Kundenorientierung bei der zuständigen Bosch-Abteilung. Was fasziniert den Springer-Manager an Elektrofahrrädern mit neuen Bosch-Motoren? Dass sie ein wunderbares Fahrgefühl vermitteln. Und dass die für sie zuständige Bosch-Abteilung fast so eigenständig wie ein Startup funktioniert. Von Reinhard Kowalewsky