Aus der Provinz in den Pophimmel

Die Sterne präsentieren zum Bandjubiläum einen Tribute-Sampler. Von Andreas Huber

Eigentlich beginnt die Geschichte in Bad Salzuflen. Dort gründet Frank Spilker Ender der 80er im Umfeld des lokalen Labels "Fast Weltweit" (s)eine Band namens Die Sterne. Und das nur, damit es kein anderer mehr machen kann. Aber erst als Spilker 1991 aus der ostwestfälischen Provinz nach Hamburg zieht, findet sich nach eher kurzzeitigen Sternschnuppen eine kernige Truppe, die es wirklich ernst meint. Das verkündet auch der Titel der ersten EP: "Fickt das System". Das ist ein Statement. Eine Ansage. Von scheinbar wütenden jungen Männern, die ihre ersten Schritte in der seinerzeit gängigen Punk- und Indie-Tradition tun, aber schon damals Hip Hop-, Soul- und Funk-Einflüsse erkennen lassen.

Das erste Sterne-Album heißt dann beinahe folgerichtig "Wichtig" und schnell wird deutlich, dass Frank Spilker ein großes muttersprachliches Text- und Vortragstalent sowohl im Kontext privater wie auch politischer Inhalte ist. Fortan zählen Die Sterne neben Blumfeld, Cpt. Kirk &. und Tocotronic zu den prominentesten Vertretern der so genannten Hamburger Schule. Und bereits auf dem zweiten Album "In Echt" findet sich mit "Universal Tellerwäscher" der bis heute gültige Sterne-Konsens-Hit, an dessen Erfolg nur noch die 96er-Single "Was hat Dich bloß so ruiniert" heranreichen konnte. Es folgen über die Jahre und Jahrzehnte viele gute Alben (u.a. "Irres Licht", "24/7", "Flucht in die Flucht"), auf denen Die Sterne ihre eigene, wiewohl lakonische, authentische und stets erlebbare Sprache perfektioniert haben.

Zum "silbernen" Bandjubiläum präsentieren Die Sterne nun mit "Mach's besser" einen schönen Sampler, auf dem Freunde, Wegbegleiter und Kollegen ihre Songs nach eigenem Gusto covern. Zu den wertschätzenden Gratulanten zählen Fehlfarben, Stereo Total, Peter Licht, Family*5, Die Zimmermänner und Isolation Berlin.

Quelle: RP