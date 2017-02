später lesen Duisburg Axel Kober wird Chefdirigent auf Zeit in Duisburg Teilen

Twittern





2017-02-01T18:48+0100 2017-02-02T08:43+0100

Zum Ende dieser Spielzeit verlässt Giordano Bellincampi die Duisburger Philharmoniker als Generalmusikdirektor. Bislang ging man davon aus, dass es danach eine einzige Spielzeit ohne GMD geben und alle Philharmonischen Konzerte von Gastdirigenten geleitet würden. Die Mitglieder des Kulturausschusses werden in der Sitzung am 7. Februar darüber informiert, dass es nun anders kommt. Es habe sich herausgestellt, dass mögliche Bellincampi-Nachfolger erst im Herbst 2019 zur Verfügung stünden. So hat die Findungskommission beschlossen, den GMD der Rheinoper, Axel Kober, zwischenzeitlich zum Chefdirigenten der Duisburger Philharmoniker zu berufen. Kober will in jeder Saison jeweils drei Abokonzerte mit den Philharmonikern dirigieren.

Peter Klucken Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Peter Klucken (pk) ist Kulturredakteur in Duisburg. zum Autorenprofil schließen