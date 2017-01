Düsseldorf: Bestseller leicht zu lesen

"Lesley und ich arbeiten bei der Londoner Polizei. Wir haben zusammen unsere Ausbildung gemacht. Jetzt sind wir im Polizei-Revier Charing Cross im Einsatz. Bis zum Ende unserer Probe-Zeit." So beginnt eine Geschichte, die von einem grausigen Mord in London erzählt und einem Ermittler, der seine Anhaltspunkte von einem ungewöhnlichen Zeugen erhält - einem Geist. Ein verspielter Krimi, doch die Handlung wird schnörkellos dargebracht, in einfachen Worten und Sätzen. Zusammengesetzte Begriffe sind gekoppelt, Namen wie Charing Cross hinten im Buch erklärt. So wird aus dem britischen Krimi "Die Flüsse von London" ein Unterhaltungsroman "in Einfacher Sprache". Ohne Hürden. Ein Buch für alle.

Erschienen ist es im "Spaß am Lesen Verlag" in Münster, der ausschließlich Bücher produziert, die auch von wenig geübten Lesern verstanden werden. "Wir wollen, dass alle Menschen Lesekilometer machen können ", sagt Ralf Beekveldt, Geschäftsführer des Verlags. "Lesen ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe, darum ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die Hürden möglichst gering zu halten." Beekveldt ist Niederländer. In seiner Heimat bietet er schon mehr als zwei Jahrzehnte Bücher und eine Zeitung in einfacher Sprache an. Auf den deutschen Markt ging er vor acht Jahren, gründete den Verlag in Münster und hat seither 55 Titel verlegt vom Sachbuch über Nelson Mandela bis zu Bestsellern wie "Tschick" oder "Ziemlich beste Freunde". Jedes Jahr kommen etwa 25 neue Bücher hinzu. Der Verlag kauft die Rechte an bekannten Werken und übersetzt sie mit einem eigenen Autorenteam in Einfache Sprache. Auch ein paar Klassiker sind im Programm. Bei der Übertragung halten sich die Verfasser an ein Regelwerk, das 50 Leitlinien für Einfache Sprache umfasst. Es gibt in Büchern aus diesem Verlag keine verschachtelten Sätze, keine Fremdwörter, keinen raffinierten Stil. Dafür spannende Geschichten mit geradliniger Handlung, die auch schon mal umgestrickt wird, wenn es der Verständlichkeit dient.

"Natürlich gab es im Land der Dichter und Denker anfangs Vorbehalte", sagt Beekveldt, "aber nach acht Jahren haben wir die roten Zahlen hinter uns, das belegt, dass es für Bücher in einfacher Sprache einen Bedarf gibt." Im besten Fall sollen Menschen, die erst seit kurzem Deutsch lernen, über einen geringen Bildungsstand verfügen oder eine Leseschwäche haben über Geschichten wie die vom Mord in London an das Medium Buch herangeführt werden und sich bald auch für komplizierter verfasste Romane begeistern. "Man kann mit unseren Büchern wachsen und entdecken, wie sehr das Lesen ein Leben bereichert", sagt der Verleger.

Man kann Bücher in Einfacher Sprache uneitle Literatur nennen. Diese Art von Texten legt die Schwelle in das Reich der Bücher bewusst niedrig. Das begrüßen auch Leseförder-Institutionen wie die "Stiftung Lesen". Nach deren Angaben können 7,5 Millionen Erwachsene in Deutschland nicht richtig lesen. Ihnen einen Einstieg zu verschaffen, sei begrüßenswert. Allerdings warnt die Stiftung davor, Texte normieren zu wollen. "Es sollte nicht darum gehen, Sprache generell schwächeren Kompetenzen anzupassen, sondern umgekehrt die Lesekompetenzen von Menschen zu stärken", sagt Simone Ehmig, Leiterin des Instituts für Leseforschung der Stiftung.

Noch einen Schritt weiter geht die "Leichte Sprache", die in erster Linie für Menschen mit Lernschwächen gedacht ist und der Barrierefreiheit dient. Erste Museen in Deutschland bieten Erklärtafeln in Leichter Sprache an, das Deutsche Historische Museum in Berlin etwa. 2014 hat es erstmals seine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg mit Beschriftungen für unterschiedliche Leseniveaus versehen. Aktuell ist eine Schau über Kolonialismus entsprechend ausgestattet. Die Texte werden von Museumsmitarbeitern erstellt, um zu vermeiden, dass bei sensiblen Themen aus Vereinfachungen Verfälschungen werden.

Texte in Leichter Sprache sind ein Ansatz, mit dem das Museum versucht, das Bundesteilhabegesetz umzusetzen, das vorschreibt, Angebote barrierefrei zu gestalten. Dass das nicht nur bedeutet, Aufzüge einzubauen, sondern Menschen mit Lernschwierigkeiten einzubeziehen, ist eine neue Entwicklung.

