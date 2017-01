Bilderbücher für jedes Alter über die Nacht, die Sterne und den Mond

Zähne putzen, Schlafanzug anziehen, Bettdecke aufschlagen und - natürlich! - noch einmal kurz die Ohren kraulen. Dann wird das Licht ausgemacht, die Nacht kann zu den müden Kleinen kommen.

Ein niedliches und kitschfreies Büchlein, ideal zum gemeinsamen Anschauen vor dem Zu-Bett-Gehen. "Nur noch kurz die Ohren kraulen?" von Jörg Mühle, Moritz-Verlag, 22 Seiten, 8,95 Euro, ab zwei Jahre.

Von der Nacht geht es weiter zum Sternenhimmel mit seinen vielfältigen Bildern: Im Bilderbuch "Der Sternenhase" (Illustration: Jochen Stuhrmann aus Martin Klein: "Der Sternenhase") werden Kinder ab vier Jahre zu einer Reise ans Firmament mitgenommen. Zunächst begleiten sie den Hasen Nebo, der sich nichts sehnlicher wünscht, als ein Hütehase zu sein. Doch so sehr er sich als guter Hüter erweist: Weder der Schäfer noch der Bauer wollen dem kleinen Hasen diese große Aufgabe übertragen. Doch dann wird sein sehnlichster Wunsch auf ungewöhnliche Weise erfüllt.

Eine poetische Erzählung, gepaart mit naturwissenschaftlichen Fakten zu Sternbildern - das funktioniert. Mit Nebo können junge und etwas ältere Sterngucker die nördliche und südliche Halbkugel entdecken - den großen und kleinen Bären ebenso wie Zentaur, Wal und Winkelmaß. Und vielleicht finden sie auch das Sternbild des Hasen. "Der Sternenhase", Tulipan, 36 Seiten, 17 Euro, ab vier Jahre.

Von den Sternen bis zum Mond geht die Reise für Leser ab fünf Jahre weiter: Nicht Neil Armstrong war der Erste auf dem Mond, sondern eine wissbegierige Maus namens Armstrong. Wie sie sagt: "Ein kleiner Schritt für eine Maus, ein großer für die Mausheit."

Deren Raketenflug beschreibt Torben Kuhlmann in "Armstrong: Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond" mit Fantasie, Witz und Wissen. Nach seinem Erfolg "Lindbergh" nimmt sich Kuhlmann erneut im Stil einer Graphic Novel eines abgehobenen Themas an, nun der Raumfahrt. Die "Vintage"-Anmutung des großformatigen Buches, seine detailliert-liebevolle Gestaltung lassen es auch ältere Kinder und Erwachsene gern zur Hand nehmen. Inhalt und Gestaltung ergänzen sich derart harmonisch, dass der Leser sofort in die Geschichte findet und nach 128 Seiten feststellt, dass er zur Erde zurückkehren muss.

Quelle: RP