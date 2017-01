später lesen Köln Black Sabbath gehen auf ihre letzte Tournee Teilen

Die Helden von einst sind alt geworden. Sie sind in Diensten von Unternehmen, die AC/DC oder Scorpions heißen. Sie sind taub, dement oder im Begriff, ihre Gitarren an den Nagel zu hängen. Auch bei Black Sabbath stehen Männer auf der Bühne, die das Rentenalter längst erreicht haben. Die Band, die als Erfinder des Heavy Metal gilt, wird am 17. Januar bei ihrem Konzert in der Kölner Lanxess-Arena wohl das letzte Mal in Deutschland zu sehen sein. Enden soll ihre Abschiedstour ein paar Wochen später in Birmingham, dort wo vor 49 Jahren vier junge Leute beschlossen, die "Swinging Sixties" zu beerdigen. Von Markus Balser