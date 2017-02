später lesen Köln Böll im Schauspiel Köln: Ansichten eines Grantlers 2017-02-15T18:36+0100 2017-02-16T09:25+0100

Heinrich Böll selbst hat 1985 ein kritisches Nachwort zu "Ansichten eines Clowns", einem seiner bekanntesten Werke, verfasst: "Nachgeborene werden kaum begreifen, wieso solch ein harmloses Buch seinerzeit einen solchen Wirbel hervorrufen konnte. Lernen können sie an diesem Buch, wie rasch in unseren Zeiten ein Roman zum historischen Roman wird", heißt es darin. Was hat uns der Clown gut 30 Jahre später zu sagen? Erstaunlich viel. Das beweist Autor und Regisseur Thomas Jonigk, der sich für das Schauspiel Köln mit einem Stoff befassen durfte, der auf dem besten Wege ist, in der Schublade "Nachkriegsliteratur" zu verstauben. Von Max Florian Kühlem