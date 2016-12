später lesen "Harry Potter und das verwunschene Kind" Schon wieder ist ein Potter-Band das meistverkaufte Buch FOTO: Moviepilot Teilen

"Harry Potter und das verwunschene Kind" von Joanne K. Rowling ist das meistverkaufte Buch des Jahres in Deutschland. Auf Platz drei der Belletristik-Jahrescharts folgt zudem noch die englische Originalausgabe "Harry Potter and the Cursed Child".