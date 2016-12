Auf dem ohnehin tollen Soundtrack zu diesem Film findet sich ein sehr schönes Lied von Captain Beefheart, das "Observatory Crest" heißt. Es wurde im Jahr 1974 aufgenommen, und es hat etwas sehr Sommerliches. Es klingt nach blauem Wasser und gebräunten Füßen, nach Sonnenlicht, das einen zwinkern lässt. Man würde nun gerne dieses Lied nehmen und in Endlosschleife spielen, und man sähe dazu am liebsten einen Zusammenschnitt jener Szenen, in denen Tilda Swinton auftritt. Die 56-Jährige geistert durch diesen Film, sie ist ja nicht von dieser Welt, und der Dior-Designer Raf Simons hat ihr besonders schöne Sommerkleider dafür gefertigt, zumeist lang und kaftanartig, und darin wirkt sie wie das Gespenst des vorigen Sommers.

"A Bigger Splash" ist ein misslungener Film, aber er liegt auf so faszinierende Weise daneben und sieht so unglaublich gut dabei aus, dass man ihn unbedingt sehen sollte. Der italienische Regisseur Luca Guadagnino wagt hier eine Neuverfilmung des Klassikers "Der Swimmingpool" aus dem Jahr 1966. Darin spielten Romy Schneider und Alain Delon die Hauptrollen, und es war ein großes Flirren: viel Körper, enorme Spannung. Die intensive Atmosphäre ergab sich auch daraus, dass da zwei Weltstars Anziehung und Abstoßung erprobten, die wenige Jahre zuvor im wirklichen Leben ein Paar gewesen waren.

Die Rolle von Schneider übernimmt nun Tilda Swinton, seit "I Am Love" (2009) so etwas wie die Muse von Luca Guadagnino. Er ersetzt also eine körperlich unheimlich präsente Frau durch einen Luftgeist, durch eine kühle Erscheinung, die man die ganze Zeit vor dem Licht und der Sonne beschützen möchte. Diese Verschiebung ist essenziell, denn "A Bigger Splash" ist tatsächlich konstruierter als die Vorlage, berechnender, weniger echt, und Erotik kommt nurmehr als Zitat und Projektion vor. Außerdem will Guadagnino zu viel. Er lässt die Handlung auf der italienischen Vulkan-Insel Pantelleria spielen, die vor Afrika liegt. Irgendwann begegnen die Darsteller dort Flüchtlingen, die über das Mittelmeer gekommen sein müssen. Dieser Moment soll den Einbruch der Wirklichkeit symbolisieren, aber er wirkt nicht als Irritation, auch er bleibt künstlich und ohne Nachhall.

Den Titel "A Bigger Splash" trägt auch ein berühmtes Gemälde von David Hockney, das dem Regisseur als Inspiration diente. Es hängt in der Tate Gallery in London und zeigt einen Pool in Kalifornien, in den soeben ein Mensch getaucht ist, aber den Menschen selbst sieht man nicht; da sind nur Spuren von ihm, spritzendes Wasser und Gischt. Das Bild strahlt etwas Unbestimmtes aus, das auch diesen Film grundiert. Es erzählt von Stillstand und Trägheit, vom Verlorensein auch und vom Zuspätkommen.

Tilda Swinton ist in "A Bigger Splash" ein Popstar, den sie als Bowie-Wiedergänger anlegt. Sie kann nicht sprechen, weil sie eine Stimmband-OP hatte, und sie urlaubt mit Freund Paul (Matthias Schoenaerts), der Selbstmordversuch und Entzug hinter sich hat. Das alles hat mehr von einer Kur als von Ferien, und zu erleben sind zwei Menschen im Transit. Sie haben einen Plattenspieler und ein wunderbares Haus, und dieser erste Teil sieht verflixt gut aus: Überall liegt Obst auf schönen Möbeln, im Pool spiegelt sich der Himmel und in Swintons chromglänzender Brille die Sonne.

Dann kommt Ralph Fiennes hinzu, Swintons Produzent und früherer Liebhaber, und er will die Verflossene zurück. Er hat seine Tochter dabei, und über die sagt er: "Sie wirkt schüchtern, aber sie ist ein entzückendes Miststück." Die Tochter wird von Dakota Johnson gespielt, natürlich soll sie Paul verführen, damit Fiennes freie Bahn hat, aber man fragt sich, in welch prickelarmen Zeiten wir leben, wenn diese Schauspielerin als das Sex-Symbol unseres Jahrzehnts gilt. Johnson spielt ja auch die Hauptrolle in der Popohaue-Reihe "Shades Of Grey", aber sie hat keine Ausstrahlung, und auch Matthias Schoenaerts begreift erst, was los ist, als Johnson nackt vor ihm steht.

Das ist denn auch das Hauptproblem dieses Films, dass das überkreuzte Begehren nicht nachvollziehbar wird, weil die Chemie unter den Darstellern nicht stimmt. Ralph Fiennes flüchtet sich vor dem Misslingen ins Überkandidelte. Er rennt durch diesen Film, reißt die Arme hoch, springt in den Pool, und man wird den Eindruck nicht los, dass da jemand buchstäblich aus seiner Rolle flüchtet.

Einmal schaut er sich die LPs an, die im Ferienhaus lagern, und er findet "Emotional Rescue" von den Rolling Stones. Er legt sie auf und tanzt zum Titelstück, obwohl man kaum dazu tanzen kann, weil es so vertrackt ist. Und wenn man mal nachliest, was Diedrich Diederichsen 1980 über diese Musik schrieb, findet man ein Zitat, das auch zu diesem Film passt: "Aus jedem Song grunzt eine saturierte, grienende Lebensfreude von Leuten, denen es an nichts fehlt und die sich weit vom Gefühl des Mangels oder des Selbstzweifels entfernt haben."

Im Abspann beweist die Sängerin St. Vincent übrigens, dass man mit einer Coverversion das Original durchaus übertreffen kann. Ihre Aufnahme von "Emotional Rescue" ist unwiderstehlich.

