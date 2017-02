später lesen Eine Frage Des Stils Der richtige Lauf-Stil Teilen

Twittern





2017-02-06T17:42+0100 2017-02-07T07:36+0100

Mit den Manieren in einem Fitness-Studio ist es so eine Sache. Wenn man ohnehin schwitzend auf einem Laufband steht oder in einer Folter-Maschine mit Gewichten steckt, dann - so scheint mancher zu denken - muss man sich um die sonstige Außenwirkung nicht mehr scheren. Das kann man aber auch anders sehen: Nur weil man sich den Mitmenschen in kurzen Hosen und ungeschminkt präsentiert, muss man nicht auf die Regeln guten Miteinanders verzichten. Ein paar Tipps.