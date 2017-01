später lesen Köln Ehrung für Hörspiel nach Frank Witzels Erfolgsroman Teilen

Bibiana Beglau und Ulrich Noethen werden als beste Interpreten mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Der Preis für das beste Hörspiel geht an "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969", wie die Jury in Köln mitteilte. In der Kategorie "Bestes Sachhörbuch" wird Hans Sarkowicz für "Geheime Sender. Der Rundfunk im Widerstand gegen Hitler" geehrt und für die "Beste Unterhaltung" Joachim Meyerhoff mit "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke".