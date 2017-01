Hamburg: Elbphilharmonie bis Juli ausverkauft

Das Programm des Hamburger Konzerthauses ist mit Stars gespickt - nur Karten gibt es kaum noch.

Wer sich für den nächsten Hamburg-Ausflug vorgenommen hat, auch mal ein Konzert in der Elbphilharmonie zu besuchen, der sollte nun nicht zu enttäuscht sein. Es ist nämlich so, dass das Konzerthaus für die kommenden Monate bereits ausverkauft ist. Auf der Internetseite der Elbphilharmonie muss man sich schon durch das Programm für die nächsten drei Monate arbeiten: Erst für den 4. April, für das Konzert des Elektromusikers Tyondai Braxton im Kleinen Saal gibt es noch Karten. Bis Ende Juli, so weit reicht der Spielplan bislang, gibt es Tickets für exakt vier Veranstaltungen: ein Kinderkonzert im April, für das Klangforum Wien und die Kammerakademie Potsdam im Mai sowie das Elbjazz-Festival am ersten Juni-Wochenende. Als vorgestern weitere 8000 Karten für die Reihe "Konzerte für Hamburg" zum Verkauf gestellt wurden, brachen nach wenigen Minuten die Telefon- und Internetleitungen des Hauses zusammen. Jetzt ist alles weg.

Für die Eröffnungskonzerte am kommenden Mittwoch und Donnerstag wurden erst gar keine Karten verkauft. Für die Abende, an denen das frühere NDR- und heutige Elbphilharmonie-Orchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock Beethoven, Wagner und Cavalieri gibt, wurden jeweils 1000 Plätze im Großen Saal verlost. Zu Beginn eines dreiwöchigen Eröffnungsfestivals treten am Tag darauf das Philharmonische Staatsorchester Hamburg mit Kent Nagano und am Samstag und Sonntag das Chicago Symphony Orchestra unter der Leitung von Riccardo Muti auf. Den ersten klassischen Konzertabend gibt Mitsuko Uchida am 18. Januar. Die britische Pianistin ist dem Haus bereits verbunden: Sie hat die neuen Steinway-Flügel für die Elbphilharmonie ausgesucht.

Mit zwei Konzerten der Experimentalband Einstürzende Neubauten am 21. Januar möchte das Konzerthaus zudem einen ersten Akzent fern der klassischen Musik setzen. So war vielleicht auch der Auftritt von Sasha Waltz, der künftigen Intendantin des Berliner Staatsballetts, zu verstehen. Mit ihrer Kompanie tanzte sich Waltz am vergangenen Wochenende durchs Gebäude. Flure und Treppenhäuser dürften damit als eröffnet gelten.

(kl)