Eine Frage Des Stils: Erst geschüttelt, dann gerührt

Mal lässt er einfach nicht los. Mal zieht er sein Gegenüber mit einem Ruck zu sich. Mal tätschelt er die ergriffene Rechte zusätzlich mit seiner Linken. Selbst beim offiziellen Händeschütteln sorgt Donald Trump für Kopfschütteln.

Schon auf griechischen Grabreliefs findet sich die Darstellung ineinandergreifender Hände. Sie prangt auf römischen Münzen und prägte das Emblem der SED. Vermutlich hervorgegangen aus dem Zeichen, dass man unbewaffnet ist, hat sich das Händeschütteln zu einer komplexen Kommunikation entwickelt.

"Der Handschlag sollte weder zu sanft noch schraubstockartig ausfallen und kaum länger dauern als unbedingt erforderlich", empfiehlt der Knigge. Tatsächlich macht es ebenso wenig Spaß, eine Hand zu ergreifen, die sich wie tot anfühlt, wie auf kernige Zeitgenossen zu treffen, die uns spüren lassen, wie viele Knochen so eine Hand hat: 27.

Hinter dem Händeschütteln steht die Absicht, durch Berührung Vertrauen und Interesse zu signalisieren. Wichtige Informationen lassen sich dabei erfühlen: Stärke oder Schwäche, Distanz oder Nähe, Nervosität oder Ruhe. Zudem mildert der Handschlag seit jeher hierarchische Unterschiede. Er ist somit ein Zeichen des Respekts. Ihn zu verweigern, gilt hierzulande als Affront, weshalb Männer, selbst wenn sie ihren muslimischen Glauben anführen, um einer Frau nicht die Hand reichen zu müssen, auf jeden Fall einen Eklat riskieren.

Wer seine Hand zurückhält, weil er krank ist, der ist entschuldigt. Beim Händeschütteln wechseln eine Menge Keime den Besitzer - doppelt so viele wie beim "Abklatschen" und zehn Mal so viele wie beim "Faust an Faust". Derartige Begrüßungsrituale mögen hygienischer sein, stilvoll sind sie nicht.

Da verrät Händeschütteln doch viel mehr Zwischenmenschliches: So entscheidet der Ranghöhere bzw. der Ältere darüber, wem er die Hand geben möchte. In einer Gruppe werden wiederum Ranghöhere bzw. Damen zuerst begrüßt. Stets reicht man Bekannten zuerst die Hand, bevor man sich Unbekannten vorstellt. Und mancher, der so geschüttelt wird, ist hernach ganz gerührt.

Quelle: RP