Rom: Erstmals leitet eine Frau die Museen im Vatikan

Erstmals steht eine Frau an der Spitze der Vatikanischen Museen. Papst Franziskus ernannte die Italienerin Barbara Jatta zur neuen Direktorin, wie der Vatikan mitteilte. Die 54-Jährige folgt auf den Kunsthistoriker Antonio Paolucci und übernimmt dessen Amt zum 1. Januar 2017. Jatta kommt ursprünglich aus Rom und studierte Archivkunde. In den 90er Jahren spezialisierte sie sich auf Kunstgeschichte und arbeitete bis zum Sommer in der Apostolischen Bibliothek. Seit Juni war sie Vize-Direktorin der Museen, die einen großen Teil des Vatikanpalastes einnehmen.