Die Auszeichnung als bester Film erhielt "La La Land". Der Preis der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ist einer der renommiertesten Filmpreise der Welt. Den Gewinnern werden allgemein gute Chancen bei der Oscar-Verleihung eingeräumt. Am 12. Februar 2017 wurden wieder viele Awards verteilt.Die Auszeichnung als bester Film erhielt "La La Land".