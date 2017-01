Regisseur zu sein und die Hauptrolle zu übernehmen – das ist für Ben Affleck zu viel. Daher wird der US-Filmemacher nun doch nicht bei einem weiteren "Batman"-Film Regie führen.

"Diese Rolle zu spielen, verlangt Konzentration, Leidenschaft und die beste Leistung, die ich geben kann. Es ist klar geworden, dass ich nicht beide Aufgaben so leisten kann, wie es erforderlich ist", sagte Affleck in einem gemeinsamen Statement mit der Produktionsfirma Warner Bros., aus dem mehrere US-Medien zitieren.

Das Filmstudio betonte, es wolle weiterhin mit Affleck zusammenarbeiten und suche jetzt nach einem Regisseur für das Projekt.

Im vergangenen Jahr war der 44-jährige Oscar-Preisträger zum ersten Mal als Batman in dem Comicabenteuer "Batman v Superman: Dawn of Justice" zu sehen. Auch in "Justice League" spielt er an der Seite von Superman und Wonder Woman erneut den Helden im Fledermauskostüm – dieser Film soll im November in die Kinos kommen.

(das/dpa)