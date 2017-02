Kim Min-hee aus Südkorea gewinnt den silbernen Bären als beste Darstellerin für ihren Auftritt in "On the Beach at Night Alone" ("Bamui haebyun-eoseo honja") von Hong Sang-soo.

Kim Min-hee aus Südkorea gewinnt den silbernen Bären als beste Darstellerin für ihren Auftritt in "On the Beach at Night Alone" ("Bamui haebyun-eoseo honja") von Hong Sang-soo. aus Südkorea gewinnt den silbernen Bären alsfür ihren Auftritt invon Hong Sang-soo. weniger