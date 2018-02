Adina Pintilie ist für ihren experimentellen Film "Touch me not" mit dem Goldenen Bären der Berlinale 2018 ausgezeichnet worden. weniger

Fototermin am 22. Februar für " Touch Me Not": Hanna Hofmann (l-r), Seani Love, Dirk Lange, Regisseurin Adina Pintilie, Christian Bayerlein, Laura Benson, Grit Uhlemann, Tomas Lemarquis und Irmena Chichikova.

Laura Benson in einer Szene des Films "Touch Me Not": Regisseurin Adina Pintilie erforscht in ihrem semidokumentarischen Film Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität.