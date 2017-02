Josef Haders erste Regiearbeit: In den Abgrund mit der "Wilden Maus"

In den Abgrund mit der "Wilden Maus"

Der österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Hader stellt bei der Berlinale seine erste Regiearbeit vor. "Wilde Maus" ist eine bitterböse Gesellschaftssatire, in der die Generation 40+ über ihre Abstiegsängste lachen kann. Von Dorothee Krings, Berlin

Es wird Leserbriefe geben, stammelt der Kritiker noch, ich bin eine Institution. Entlassen wird er trotzdem - und landet irgendwann im Wiener Prater als Teilhaber einer heruntergekommenen Achterbahn. Der österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Hader stellt bei der Berlinale seine erste Regiearbeit vor. "Wilde Maus" ist eine bitterböse Absturzgeschichte, in der Hader selbst die Hauptrolle spielt, jenen Musikkritiker Georg, der mit dem Job seine Bedeutung verliert und plötzlich neue Antworten finden muss auf die Frage, wer er ist. Seiner jüngeren Frau Johanna erzählt er jedenfalls lieber nichts. Die ist ohnehin mit anderem beschäftigt, sie möchte unbedingt noch ein Kind.

Josef Hader hatte einen Sommer frei und hat das Drehbuch für die "Wilde Maus" geschrieben. Eigentlich wollte er darin dann nur die Hauptrolle spielen und sich einen Regisseur suchen. Dann dachte er, dass er vielleicht besser Regie führen und sich einen Hauptdarsteller suchen sollte. Und weil das der Produktionsfirma nicht gefiel, weil ein Hader in der Hauptrolle eben Publikum zieht, hat er am Ende beides gemacht.

Warum er ausgerechnet einen Journalisten abstürzen lässt, wollten die Journalisten in Berlin wissen. "Ich wollte einen Mann schildern, für den es einen großen Selbstwertverlust bedeutet, seine Arbeit zu verlieren", sagte Hader. "Der Printjournalismus ist so etwas wie im England der 80er die Grubenarbeiter." Und der Musikkritiker sei in Wien bisher der König unter den Journalisten, darum habe man ihn besonders tief fallen lassen können.

Haders Figuren atmen Zeitgeist. Bei aller komödiantischen Leichtigkeit, ist sein Film ein politischer Kommentar zum Neoliberalismus. "Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, verstehen vieles nicht", sagt Hader, "ich wollte das Milieu schildern, in dem ich lebe, in dem ein neues Bürgertum entstanden ist, das weiß, welchen Fisch es essen darf, aber genauso unpolitisch ist wie die Eltern."