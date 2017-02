Danny Boyle und Schauspielerin Anjela Nedyalkova bei der Premiere von "Trainspotting 2" auf der Berlinale in Berlin: 1996 hatte der Regisseur von ein paar Jungs in Edinburgh erzählt, die sich mit Heroin aus der Enge eines Arbeiterviertels schießen wollen. Nun zeigt er, wie es den Charakteren in den vergangenen 20 Jahren ergangen ist.

