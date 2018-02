später lesen Überraschung bei der Berlinale 2018 Rumänischer Sexfilm "Touch me not" gewinnt Goldenen Bären FOTO: rtr, SZ 2018-02-24T20:13+0100 2018-02-24T20:13+0100

Der radikale rumänische Experimentalfilm "Touch Me Not" hat bei der 68. Berlinale überraschend den Goldenen Bären gewonnen. Regisseurin Adina Pintilie (38) erforscht in ihrem semidokumentarischen Film die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität.