Mit 60 Jahren starbAls "Prinzessin" Leia in den Star-Wars-Filmen wurde die US-Schauspielerin im Jahr 1977 einem Millionenpublikum bekannt. Wir zeigen einige Aufnahmen aus ihrem Leben.Auf diesem Foto von 1973 ist Fisher gerade einmal 16 Jahre alt. Die Tochter von Debbie Reynolds und Eddie Fisher steht im Garten des Hauses an der New Yorker East Side, in dem sie mit ihrer Mutter lebte.

Im Jahr 1977 gelangte Fisher auf die Weltbühne: An der Seite von Harrison Ford (l.) und Mark Hamill (r.) spielte sie die mutige Prinzessin Leia in "Krieg der Sterne", dem ersten Teil der Star-Wars-Filmreihe.

Zwei Jahre vor dem Erscheinen des zweiten Star-Wars-Teils stand Fisher mit ihren Filmkollegen erneut vor der Kamera – allerdings "nur" für ein TV-Special. Diese Aufnahme aus dem Jahr 1978 zeigt das Team in einer Drehpause.

Am 11. März 1982 verließ Fisher nach einem Gedenkgottesdienst für den verstorbenen John Belushi mit dem Sänger und Komponisten Paul Simon die St.-John-The-Divine-Kathedrale in New York. Ein Jahr später heirateten die beiden.