Schauspielerin und Sängerin Debbie Reynolds erlebte die goldene Zeit Hollywoods in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch selbst. Einige Szenen aus dem Leben des Stars, die am 28. Dezember 2016 starb. 1955 sang die damals 22-Jährige Reynolds in Taipeh vor einem Riesenpublikum – allerdings einem fast ausschließlich männlichem: Das Konzert gab sie für US-amerikanische und chinesische Truppen.

Stand sie in den 40er und 50er Jahren zunächst nur für heitere Filme und Musicals vor der Kamera, bekam sie später auch immer mehr ernste Rollen. Das Bild zeigt Debbie Reynolds im Jahr 1965 bei der Verewigung auf dem "Walk Of Fame" in Hollywood.