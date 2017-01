Am 8. Januar 2017 werden die Golden Globes verliehen. Das sind die Favoriten für das kommende Jahr.Ryan Gosling ist für seine Rolle in dem Film "La La Land" nominiert. weniger

Am 8. Januar 2017 werden die Golden Globes verliehen. Das sind die Favoriten für das kommende Jahr. Ryan Gosling ist für seine Rolle in dem Film "La La Land" nominiert.

Sicherer Star der Verleihung am 8. Januar in Beverly Hills dürfte Meryl Streep sein: Die dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin wurde für ihre Rolle als untalentierte Opernsängerin in "Florence Foster Jenkins" als beste Schauspielerin in einer Komödie nominiert.