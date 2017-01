später lesen Entdecker von Helge Schneider Filmemacher Werner Nekes ist tot Teilen

Twittern





2017-01-24T14:53+0100 2017-01-24T14:59+0100

Der Experimentalfilmkünstler und Regisseur Werner Nekes ist im Alter von 72 Jahren in seiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr gestorben. Das bestätigte seine ehemalige Ehefrau Dore O. am Dienstag.