später lesen "Get out" ist ein Horrorfilm über den täglichen Rassismus 2017-05-03T18:51+0200 2017-05-04T09:53+0200

Jeder in Hollywood sucht nach der Antwort auf ein Geheimnis, aber Jason Blum kennt es: Kein Produzent der Traumfabrik versteht es besser, Geld für kleine Filme zu organisieren, die dann zu Hits werden. Der 48-Jährige steckt hinter der immens erfolgreichen "Paranormal Activity"-Reihe und hinter dem von Kritikern gehassten, aber erfolgreichen "Boy Next Door" mit Jennifer Lopez. Sein neuer Film hat nun beides: Erfolg und die Liebe der Kritiker. "Get Out" ist ein sozialkritischer Horrorkomödie gegen Rassismus. Von Christian Fahrenbach