Das sind die Gewinner der Golden Globe Awards 2017.Schauspieler Ryan Gosling gewann die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für das Musical Drama "La la Land". weniger

Das sind die Gewinner der Golden Globe Awards 2017. Schauspieler Ryan Gosling gewann die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für das Musical Drama "La la Land".

Auch seine Kollegin Emma Stone wird für ihre Rolle in "La La Land" als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Auch seine Kollegin Emma Stone wird für ihre Rolle in "La La Land" als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Billy Bob Thornton gewann in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Fernsehshow" für seine Rolle in "Goliath".