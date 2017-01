Die nostalgische Musical-Romanze "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone als verliebtes Paar geht mit sieben Nominierungen als Favorit ins Rennen. Die deutsche Regisseurin Maren Ade könnte mit ihrer gefeierten Vater-Tochter-Geschichte "Toni Erdmann" den Globe als bester nicht-englischsprachiger Film holen.

Vorprogramm und Verleihung werden ab Montag, 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit, live übertragen. Zu sehen ist die Show auf dem US-TV-Sender NBC sowie auf TNT Serie. Auch auf Twitter wird die Ankunft der Stars auf dem roten Teppich begleitet. Auf den Online-Livestream, den NBC anbietet, können Zuschauer aus Deutschland jedoch aufgrund der Ländersperre nicht zugreifen.

FOTO: dpa, dc cv af

Die Preise werden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), dem Verband der Auslandspresse, in insgesamt 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen. Der amerikanische Komiker und Talkshow-Moderator Jimmy Fallon wird als Gastgeber auf der Bühne stehen.

Schutz vor Terror

Die Sicherheitsvorkehrungen vor der Verleihung der 74. Golden Globes sind so hoch wie nie. Die Polizei von Beverly Hills stellte am Sonntag in langen Reihen Einsatzfahrzeuge auf, Beamte sicherten das Beverly Hilton Hotel ab. Hintergrund sind die jüngsten Terroranschläge in Europa sowie die tödlichen Schüsse im Flughafen von Fort Lauderdale am Freitag.

(mit Agenturmaterial)