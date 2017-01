Die "Golden Globes" sind der zweitwichtigste Preis der Film-Branche. Denn wer diesen Preis gewinnt, der hat auch gute Chancen auf einen Oscar. Das sind die Nominierten 2017 in den wichtigsten Kategorien aus Film und Fernsehen.Damien Chazelle, La La Land weniger

Die "Golden Globes" sind der zweitwichtigste Preis der Film-Branche. Denn wer diesen Preis gewinnt, der hat auch gute Chancen auf einen Oscar. Das sind die Nominierten 2017 in den wichtigsten Kategorien aus Film und Fernsehen. Film Bester Regisseur: Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Bester Schauspieler, Drama: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Bester Schauspieler, Comedy: Colin Farrell, The Lobster

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Claire Foy, The Crown

Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle

Gina Rodriguez, Jane the Virgin

Bester Schauspieler, Mini-Serie oder TV-Film: Riz Ahmed, The Night Of

