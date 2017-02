Schlechtester Film

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party



Ebenfalls nominiert waren:

Batman v Superman: Dawn of Justice (Warner Bros.)

Zoolander 2 (Paramount)

Dirty Grandpa (Lionsgate)

Gods of Egypt (Summit Entertainment)

Schlechtester Hauptdarsteller

Dinesh D’Souza (nicht im Bild) in Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (als er selbst)



Ebenfalls nominiert waren:

Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn of Justice)

Gerard Butler (Gods of Egypt/ London Has Fallen)

Henry Cavill (Batman v Superman: Dawn of Justice)

Robert De Niro (Dirty Grandpa)

Ben Stiller (Zoolander 2)

Schlechteste Hauptdarstellerin

Becky Turner in Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (nicht im Bild)



Ebenfalls nominiert waren:

Megan Fox (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)

Tyler Perry (Boo! A Madea Halloween)

Julia Roberts (Mother's Day)

Naomi Watts (The Divergent Series: Allegiant/ Shut In)

Schlechtester Nebendarsteller

Jesse Eisenberg in Batman v Superman: Dawn of Justice



Ebenfalls nominiert waren:

Nicolas Cage (Snowden)

Johnny Depp (Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln)

Will Ferrell (Zoolander 2)

Jared Leto (Suicide Squad)

Schlechteste Nebendarstellerin

Kristen Wiig in Zoolander 2



Ebenfalls nominiert waren:

Julianne Hough (Dirty Grandpa)

Kate Hudson (Mother's Day)

Aubrey Plaza (Dirty Grandpa)

Jane Seymour (Fifty Shades of Black)

Schlimmstes Leinwand-Paar

Ben Affleck und sein ziemlich bester Feind Henry Cavill in Batman v Superman: Dawn of Justice



Ebenfalls nominiert waren:

Alle Kombination aus zwei ägyptischen Göttern und Menschen in Gods of Egypt

Johnny Depp und sein ekliges Outfit in Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln

Das schlimmste Sequel, Prequel, Remake oder Ripp-Off

Batman v Superman: Dawn of Justice



Ebenfalls nominiert waren:

Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln

Fifty Shades of Black

Independence Day: Wiederkehr

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Der schlechteste Regisseur

Dinesh D’Souza und Bruce Schooley (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party)



Ebenfalls nominiert waren:

Roland Emmerich (Independence Day: Wiederkehr)

Tyler Perry (Boo! A Madea Halloween)

Alex Proyas (Gods of Egypt)

Zack Snyder (Batman v Superman: Dawn of Justice)

