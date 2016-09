später lesen "Der König von Sankt Pauli" Schauspieler Hilmar Thate gestorben FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Twittern







Der Theater- und Filmschauspieler Hilmar Thate ist tot. Thate starb bereits am 14. September im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie eine Sprecherin der Akademie der Künste am Samstag unter Berufung auf die Familie mitteilte.