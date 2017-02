Der Regisseur Kenneth Lonergan erhielt bei den Oscars 2017 für seinen Film "Manchester by the Sea" mit Casey Affleck eine Auszeichnung in der Kategorie "Drehbuch". Kenneth Lonergan erhielt bei den Oscars 2017 für seinen Film "Manchester by the Sea" mit Casey Affleck eine Auszeichnung in der Kategorie "Drehbuch". Der Regisseurerhielt bei denfür seinen Filmmit Casey Affleck eine Auszeichnung in der Kategorie "Drehbuch". weniger

Der Drehbuchautor wurde am 16. Oktober 1962 in New York City geboren.

Die Freude über den Erfolg von "Manchester by the Sea" mit Michelle Williams (l.) und Casey Affleck (r.) war groß.

Gleich zwei Oscars erhielt der Film: Einen bekam Lonergan für das Drehbuch, den anderen erhielt Casey Affleck als bester Hauptdarsteller.

Im Jahr 2002 schrieb er das Drehbuch für "Gangs of New York".

Zusammen mit Martin Scorsese produzierte Lonergan das Filmdrama "You Can Count on Me".

Lonergan ist seit 2000 mit J. Smith-Cameron verheiratet. Die beiden haben ein Kind.