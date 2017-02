Knapp vier Jahre ist es her, dass im Zieleinlauf des Boston-Marathons zwei Sprengsätze explodierten und drei Menschen getötet wurden, darunter ein achtjähriger Junge. 260 Menschen wurden verletzt. Aus der Geschichte um das Attentat wurde nun ein Kinofilm. Von Wolfgang Marx

Wie man Zeitgeschichte würdevoll mit Spannung, Action und ein wenig Pathos kombiniert, das hat Peter Berg zuletzt in seinem Ölplattform-Drama "Deepwater Horizon" gezeigt. In "Boston" nun hat der versierte Action-Regisseur die tagelange Jagd auf die beiden Bombenleger von Boston akribisch rekonstruiert.

Mark Wahlberg ist der Hauptdarsteller - ein heroischer und unverwüstlicher Superheld ist er allerdings nicht. Der Hollywood-Star, der einen beliebten und eigensinnigen Cop spielt, ist der lädierte Held - im wahren Sinne des Wortes. Nachdem er sich bei der Verbrecher-Jagd am Knie verletzt hat, humpelt er durch den ganzen Film.

FOTO: dpa

Aber er ist ja nicht allein. Obwohl "Boston" mit Kevin Bacon (FBI-Agent), John Goodman (Polizeichef) und J.K. Simmons (Police Sergeant) prominent besetzt ist, nimmt sich doch jeder der Charakterschauspieler zurück. Niemand drängt sich in den Vordergrund, die Last ist auf viele Schulter verteilt. Will man Erfolg haben, sind Team-Geist, Gemeinschaft und Zusammenhalt gefragt. Die Botschaft dürfte in den USA, einem momentan gespaltenen Land, durchaus ankommen.

Für die vielen emotionalen Momente sorgen schließlich die eingewobenen Schicksale einiger Paare, die irgendwann alle die Wege der Attentäter kreuzen werden. Auch hier ist die - etwas schlichte - Botschaft klar: Nur die Liebe kann letztlich den Hass besiegen. Der Hass, das sind die beiden Brüder Zarnajew (Alex Wolff, Themo Melikidze), deren Beweggründe in Bergs Action-Thriller aber seltsam nebulös bleiben. Ein Internet-Video über das Bombenbauen muss als Hinweis auf die Radikalisierung der beiden Attentäter reichen.

FOTO: dpa, bsc

Eingesetztes Archivmaterial und dokumentarisch anmutende Szene verleihen dem Film dabei zuweilen ein hohes Maß an Authentizität, auch wenn es Berg bei den Action-Szenen ein bisschen übertreibt und in seiner Drastik ein wenig über das Ziel hinausschießt. Gerade gegen Ende geht seinem ansonsten aber stimmigen Film, der nicht zuletzt den Einwohnern von Boston ein würdiges Denkmal setzt, jedoch die Luft aus.

Aber manch abgeflachter Spannungsbogen wird durch den rauschenden Industrial-Sound der Oscar-Preisträger Trent Reznor und Atticus Ross genial aufgefangen.

Boston, USA, 2016 - Regie: Peter Berg, mit Mark Wahlberg, 128 Min.

(dpa)