Der sechsfach oscarnominierte Film "Lion" erzählt die Geschichte eines Waisen, der als erwachsener Mann seine Eltern in Indien sucht. Von Renée Wieder

Als der Kleine in den Zug steigt, kann man kaum hinsehen. Mitten in der Nacht ist der fünfjährige Saroo auf dem verlassenen Bahnhof seines Dorfs nahe der indischen Stadt Khandwa aufgewacht. Kurz zum Schlafen auf eine Bank gelegt vom großen Bruder, der noch die Waggons nach Münzen und Essensresten absucht. Saroo stolpert in ein leeres Abteil und nickt wieder ein.

Als er zu sich kommt, rattert der Zug durchs Land. Zwei Tage lang ist Saroo darin gefangen. Dann spuckt der Zug ihn 1600 Kilometer von Zuhause entfernt in der Millionenstadt Kalkutta auf einen wimmelnden Bahnsteig aus. An einem Ort, wo niemand seinen Dialekt versteht.

Da ist man der Magie dieser Geschichte längst ausgeliefert. Sie ist wahr: Im Jahr 2012 ging das moderne Wunder des Saroo Brierley durch die Weltpresse. Aus Brierleys Autobiographie macht der australische, bisher auf Werbefilme spezialisierte Regisseur Garth Davis nun ein Epos, das nach einer Menge Preis- und Presserummel auch für sechs Oscars nominiert ist.

Mitreißend beschreibt "Lion", wie Saroo seiner Familie 1986 verlorenging und zwei Monate allein in den Slums von Kalkutta überlebte, bevor er nach Australien gebracht und dort von einem Ehepaar (Nicole Kidman und David Wenham) adoptiert wurde. 20 Jahre später begann Saroo mit der praktisch aussichtslosen Suche nach seinem Heimatdorf. Er fand es tatsächlich - mit seinem ausgeprägten fotografischen Gedächtnis und dem damals brandneuen Google Earth.

Ein Drama in zwei Hälften

Dramaturgisch, ästhetisch und inhaltlich ist das Drama sauber in zwei Hälften geteilt. Selbst die Filmmusik ließ Davis für beide Teile separat von den Komponisten Dustin O'Halloran und Volker Bertelmann alias Hauschka komponieren. Im ersten Kapitel geht Saroo (herzzerreißend: Sunny Pawar) einen Leidensweg, dessen Drama und grandiose Breitbildoptik Danny Boyles "Slumdog Millionär" zuweilen aussehen lassen wie einen Campingausflug.

Nach Wochen auf Müllhalden und unter Brücken, mehrmals an Kinderhändlern und Pädophilenringen nur haarscharf vorbei, landet Saroo bei der Polizei. Als ein Beamter nach dem Namen seiner Mutter fragt, sagt Saroo "Mama". Man bringt ihn in ein überfülltes Waisenhaus, später in ein Flugzeug, das ihn übers Meer trägt. Dann steht er im Wohnzimmer zweier hellhaariger, lächelnder Fremder und betastet stumm den Fernseher.

Da ist man selbst immer noch geblendet von dem grellbunten, elenden Kalkutta, das dieser Winzling irgendwie überlebt hat. Im optischen Kontrast dazu bebildert der Film Saroos zweites Leben: als den sicheren Ort in gedeckten Farben, den das Kind so dringend brauchte. Aber auch als Kokon, aus dem der Herangewachsene eines Tages ausbrechen muss, will er sich selbst finden

Dev Patel verkörpert Saroo im zweiten Kapitel, und vom schmalen "Slumdog Millionär"-Bengel bleibt keine Spur mehr in diesem bärtigen, charismatischen Kerl. Patel ist für einen Oscar nominiert, weil er den coolen australischen Typen und den verlorenen indischen Jungen gleichzeitig in sein Gesicht holen kann. Weil er einen Ausdruck findet für das Gefühl, im eigenen Leben nicht zu Hause zu sein.

Nach außen wirkt Saroo eingemeindet. Er startet eine Ausbildung zum Hotelmanager, anders als sein labiler, auch aus Indien adoptierter Bruder macht er den Eltern nur Freude. Mit seiner Kommilitonin Lucy (Rooney Mara) ist es Liebe auf den ersten Blick. Dann steht Saroo eines Abends bei Freunden vor einem indischen Buffet und bricht zusammen. Bilder schwemmen mit Macht in sein Bewusstsein, das Gesicht seiner Mutter, der alte Wassertank am Bahnhof, nachts hört er den Bruder seinen Namen schreien. Dem Kollaps folgen Depressionen. Saroo trennt sich von Lucy, meldet sich nicht mehr bei den besorgten Eltern und verschanzt sich in seiner Wohnung.

Monatelang kritzelt er Berechnungen und Notizen auf Indien-Landkarten, die Zimmerwand ist voll davon. "Lion" handelt von Heimatlosigkeit, von einem zwischen zwei Kontinenten, Kulturen und Müttern gefangenen Mann, der glaubt, sich entscheiden zu müssen. Muss er nicht, wie Saroos Adoptivmutter Sue eines schönen Tages deutlich macht. Kidman hat nur eine Handvoll Szenen mit wenig Text, keine davon vergisst man wieder. Der eine längere Monolog, den sie in einer innigen, sehr behutsamen Szene mit Patel hält, ist allein schon ihre Oscarnominierung als beste Nebendarstellerin wert.

Geschichte mit Herz

Man verliebt sich in diesen Film, in die Menschen darin. Man will unbedingt weitergehen mit Saroo, wenn er am Ende im Dorfeingang steht, voll Angst vor dem, was er finden oder vielleicht nicht mehr finden wird. Auch hat sich selten ein Filmtitel so anrührend vom Schluss her erklärt wie dieser. Im Abspann ist zu lesen, dass Saroo nicht nur den Namen des Dorfs, sondern auch seinen eigenen all die Jahre falsch aussprach. Seine indische Mutter nannte ihn bei der Geburt nicht Saroo, sondern Sheru nach dem Wort Sher.

Auf Hindi bedeutet das "Löwe".

Lion - Der lange Weg nach Hause, Australien, Großbritannien, USA, 2016 - Regie: Garth Davis, mit Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, 120 Min.

