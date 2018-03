später lesen Filmkritik Die Sch'tis erobern Paris FOTO: Concorde Filmverleih FOTO: Concorde Filmverleih 2018-03-21T18:31+0100 2018-03-22T10:25+0100

Vor zehn Jahren kam ein Film in die Kinos, mit dessen überragendem Erfolg wohl niemand so richtig gerechnet hatte: "Willkommen bei den Sch'tis". Jetzt bringt Dany Boon eine neue Story der nordfranzösischen Unschuldsengel in die Kinos. Von Peter Claus