Titel: "Girls on the Train" Genre: Drama/MysteryRegie: Tate TaylorInhalt: Jeden Morgen nimmt Rachel (Emily Blunt) den Vorortzug, der die Pendler dem Hudson River folgend hinein nach Manhattan bringt. Wie eine Perlenkette reihen sich entlang der Gleise die schmucken Eigenheime aneinander. Rachel war auch einmal Teil dieser Vorstadtidylle. Sie hatte einen Job in der Stadt, ein Haus am Fluss, einen Ehemann, und sie hätte auch gerne Kinder gehabt. Als klar war, dass sie keine bekommen konnte, fing sie an zu trinken. So viel, dass sie am Morgen nicht mehr wusste, was sie am Abend zuvor gesagt und getan hatte.Fazit: Diese sehr ambitionierte Form der Narration zieht das Forschungsinteresse des Publikums anfangs erfolgreich auf sich, verliert sich aber zunehmend in einem überkonstruierten Handlungsgefüge hin zu einem finalen Auflösungs-Showdown, der die angestauten Erwartungen nicht zu erfüllen vermag. Der Versuch, hier ein Hitchcocksches Labyrinth aus Voyeurismus, Begehren, Projektion und offener wie latenter Gewalt zu entwerfen, führt nur in eine leere Thriller-Pose, aber nicht in wirkliche Suspense. weniger