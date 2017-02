Das Drama "Manchester by the Sea" von Kenneth Lonergan hat bei den Oscars 2017 gleich zwei Preise gewonnen. Eine Trophäe ging an den Regisseur für das beste Originaldrehbuch, eine an Casey Affleck als bester Hauptdarsteller. Im Film spielt Casey Affleck die Rolle des Lee Chandler, der sich nach dem Tod seines... mehr

Das Drama "Manchester by the Sea" von Kenneth Lonergan hat bei den Oscars 2017 gleich zwei Preise gewonnen. Eine Trophäe ging an den Regisseur für das beste Originaldrehbuch, eine an Casey Affleck als bester Hauptdarsteller. Im Film spielt Casey Affleck die Rolle des Lee Chandler, der sich nach dem Tod seines Bruders unerwarteterweise um seinen Neffen Patrick kümmern soll und dazu in seine Heimatstadt Manchester-by-the-Sea zurückkehrt. weniger