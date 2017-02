später lesen "Schatz, nimm du sie!" Carolin Kebekus kommt als karrierefixierte Mutter ins Kino Teilen

In der Comedy-Szene gibt es an Carolin Kebekus kein Vorbeikommen. Nun übernimmt sie erstmals auch im Kino eine Hauptrolle - natürlich in einer Komödie. Die Geschichte um ein Ehepaar in Scheidung scheint Kebekus wie auf den Leib geschrieben, hat aber ein anderes Vorbild.