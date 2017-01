Noch bevor "La La Land" mit sieben Auszeichnungen zum Rekordgewinner der Golden Globes wurde, hatte sich US-Komiker Jimmy Fallon den Musical-Film bereits für eine Parodie herausgepickt. In dem Video zum Auftakt der Preisverleihung tanzen nominierte Hollywoodgrößen singend über den Roten Teppich.

Der 42-jährige Moderator und Komiker Jimmy Fallon ist auch in Deutschland bekannt für seine "Tonight Show". Am vergangenen Sonntag moderierte er die Verleihung der "Golden Globes", was er zum Anlass nahm, eine Parodie des nun preisgekrönten Films "La La Land" für seine Late-Night-Show zu filmen – mit Starbesetzung.

Zu Beginn sitzt Fallon im Auto, das in einem Stau auf dem roten Teppich steht. Als er über seine Verspätung singt, tauchen auf einmal Nicole Kidman und Amy Adams auf und stimmen in Musical-Manier mit ein. Selbst John Travolta gibt eine Tanzeinlage.

"Game of Thrones"-Star Kit Harington erwacht im Auto in Anlehnung an seine Serienfigur Jon Snow zum Leben und fängt daraufhin munter an zu singen, die Kinderstars der Serie "Stranger Things" liefern sich eine Rap-Einlage.

In der nächsten Szene wird es ruhiger. Fallon spielt am Flügel, auf dem Schauspieler Ryan Reynolds liegt – und pfeift. Während Fallon den Song "Room full of Stars" singt, erscheinen ihm Meryl Streep, Denzel Washington und Bryan Cranston in einer Traumblase.

Justin Timberlake und Ryan Reynolds mit Fallon im Duett

Am Ende trifft Fallon auf Schauspieler und Sänger Justin Timberlake und besteigt mit ihm eine imaginäre Treppe, auf der die beiden vor einem Sternenhimmel tanzen. Eine kurzer Dialog zur Ermutigung des Moderators, dann finden sie endlich die Tür zur Bühne.

Die Golden Globes wurden am Sonntag in Beverly Hills zum 74. Mal vergeben. "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone gewann dabei gleich sieben Preise – so viele Golden Globes wie kein Film zuvor.

