später lesen Mark Wahlberg jagt die Attentäter von Boston 2017-02-22T19:32+0100 2017-02-23T07:12+0100

Knapp vier Jahre ist es her, dass im Zieleinlauf des Boston-Marathons zwei Sprengsätze explodierten und drei Menschen getötet wurden, darunter ein achtjähriger Junge. 260 Menschen wurden verletzt. Wie man Zeitgeschichte würdevoll mit Spannung, Action und ein wenig Pathos kombiniert, das hat Peter Berg zuletzt in seinem Ölplattform-Drama "Deepwater Horizon" gezeigt. In "Boston" nun hat der versierte Action-Regisseur die tagelange Jagd auf die beiden Bombenleger von Boston akribisch rekonstruiert. Von Wolfgang Marx