Der Schauspieler Martin Lüttge ist tot. Er ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 73 Jahren in Schleswig-Holstein gestorben. Damit bestätigte seine Hamburger Agentur Reuter am Montag entsprechende Medienberichte.