Der Schauspieler, Regisseur und Produzent Mel Gibson wurde am 3. Januar 1956 in Peekskill im US-Bundesstaat New York geboren.

Mel Gibson wurde am 3. Januar 1956 in Peekskill im US-Bundesstaat New York geboren. Der Schauspieler, Regisseur und Produzentwurde am 3. Januar 1956 in Peekskill im US-Bundesstaat New York geboren. weniger