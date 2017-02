Während des Super Bowls hat Disney neue Bilder zum neuen Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe enthüllt. In der Episode "Salazars Rache" bekommt es der exzentrische Captain Jack Sparrow mit einem erprobten Bösewicht zu tun.

Hollywoodstar Javier Bardem hat bereits seinem Kollegen Daniel Craig im James-Bond-Film "Skyfall" das Leben schwer gemacht. Nun spielt er im fünften Teil der düsteren Piratengeschichte von "Fluch der Karibik" den Bösewicht Captain Salazar.

In der neuen Episode (Originaltitel: "Dead Men Tell No Tales") flieht Salazar mit seiner Armee von Geisterpiraten aus dem Bermuda-Dreieck, um auf hoher See zu wüten und alle lebenden Piraten ins Jenseits zu befördern. Natürlich stellt sich Johnny Depp alias Jack Sparrow dem Schurken in den Weg. So entsteht ein weiteres actiongeladenes Leinwandspektakel mit vielen Computeranimationen, furiosem Soundtrack, aber auch gewohntem Gut-gegen-Böse-Schema.

Neben Johnny Depp und Geoffrey Rush sowie den Nebendarstellern Kevin McNally und Stephen Graham wird auch Orlando Bloom nach einer Pause im viertel Teil wieder als Will Turner zu sehen sein.

FOTO: dpa, bsc

"Fluch der Karibik: Dead Men Tell No Tales" startet am 25. Mai in den deutschen Kinos.

(mro)