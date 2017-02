Das ist Nicole Kidman

wurde 1967 auf Hawaii geboren, ihre Familie stammt aber aus Asutralien, wo sie auch einen Großteil ihrer Jugend verbrachte. Als Kind nahm sie Schauspiel- und Ballettunterricht. Ihren Kino-Durchbruch schaffte die 1983 zunächst in Australien und mit "Tage des Donners" 1990 auch in den USA. weniger

Nicole Kidman wurde 1967 auf Hawaii geboren, ihre Familie stammt aber aus Asutralien, wo sie auch einen Großteil ihrer Jugend verbrachte. Als Kind nahm sie Schauspiel- und Ballettunterricht. Ihren Kino-Durchbruch schaffte die 1983 zunächst in Australien und mit "Tage des Donners" 1990 auch in den USA.

Kidman wurde vier Mal für den Oscar nominiert. Für ihre Darstellung in "The Hours" wurde sie als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. 2017 spielte sie an der Seite von Dev Patel in "Lion", der ihr eine weitere Oscar-Nominierung einbrachte.