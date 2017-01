Am 26. Februar 2017 werden in Los Angeles die Oscars verliehen. In mehr als 30 Kategorien tauchen auch wieder viele Gewinner der Golden Globes auf. Diese Nominierten dürfen sich Hoffnungen auf eine Trophäe machen. weniger

Am 26. Februar 2017 werden in Los Angeles die Oscars verliehen. In mehr als 30 Kategorien tauchen auch wieder viele Gewinner der Golden Globes auf. Diese Nominierten dürfen sich Hoffnungen auf eine Trophäe machen.

Ebenfalls ein hochemotionales Filmdrama und auf der Liste in der Kategorie "Bester Film" ist "Manchester By The Sea".

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Auch ein deutscher Film kann sich Hoffnungen auf einen Oscar machen. Das Drama "Toni Erdmann" ist in der Kategorienominiert. Hier sind alle Nominierten:- "Unter dem Sand – Das Versprechen der Freiheit" (Dänemark)- "Ein Mann namens Ove" (Schweden)- "The Salesman" (Iran)- "Tanna" (Australien)- "Toni Erdmann" (Deutschland)

Viola Davis aus "Fences" könnte den Oscar als beste Nebendarstellerin gewinnen. Es sind nominiert: - Viola Davis ("Fences") - Michelle Williams ("Manchester by the Sea") - Naomie Harris ("Moonlight") - Nicole Kidman ("Lion") - Octavia Spencer ("Hidden Figures")

Mahershala Ali ist in "Moonlight" zu sehen und ist als bester Nebendarsteller nominiert. Die fünf Kandidaten für den Oscar in dieser Kategorie sind:



- Mahershala Ali ("Moonlight")

- Jeff Bridges ("Hell or High Water")

- Michael Shannon ("Nocturnal Animals")

- Lucas Hedges ("Manchester by the Sea")

- Dev Patel ("Lion")