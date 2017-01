Alskönnte unter anderem "Zootopia" ausgezeichnet werden. Hier sind die Nominierten in dieser Kategorie:- "Kubo and the Two Strings" (Travis Knight und Arianne Sutner)- "Moana" (John Musker, Ron Clements und Osnat Shurer)- "My Life as a Zucchini" (Claude Barras und Max Karli)-... mehr

Alskönnte unter anderem "Zootopia" ausgezeichnet werden. Hier sind die Nominierten in dieser Kategorie:- "Kubo and the Two Strings" (Travis Knight und Arianne Sutner)- "Moana" (John Musker, Ron Clements und Osnat Shurer)- "My Life as a Zucchini" (Claude Barras und Max Karli)- "The Red Turtle" (Michael Dudok de Wit und Toshio Suzuki)- "Zootopia" (Byron Howard, Rich Moore und Clark Spencer) weniger