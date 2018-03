Lady Gaga sorgte für einen Gänsehaut-Moment. Sie spielte auf einem Piano ihren Song "Til It Happens To You", mit dem sie für den "Besten Filmsong" nominiert war . Das Lied war der Song zum Film "The Hunting Ground", in dem es um sexuelle Gewalt gegenüber Jugendlichen geht. Neben ihr auf der Bühne standen... mehr

