Größtmögliche Panne bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles. Ausgerechnet in der Königskategorie "Bester Film" verkündeten die Laudator Warren Beatty Faye Dunaway den falschen Gewinner. Die Aufregung war groß.

Dann wurde es ernst - die Spannung im Saal war förmlich spürbar. "And the Oscar goes to..." Warren Beatty zögert die Bekanntgabe heraus, gibt die Karte an Faye Dunaway weiter. Doch solche Spielchen sind bei der Oscar-Verleihung ja eigentlich nichts Ungewöhnliches.